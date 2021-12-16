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В России подорожали авиабилеты на внутренние рейсы в новогодние праздники

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:19

Цены на внутренние рейсы в России в новогодние праздники увеличились на 5–25% в зависимости от направления. Об этом сообщает «Коммерсант».

В «Аэрофлоте» отметили, что на внутренних направлениях бронирование билетов на новогодние праздники по итогам первой половины декабря выросло более чем вдвое по отношению к 2020 году.

«Туту.ру» и OneTwoTrip сообщили, что продажи авиабилетов вернулись на докризисный уровень в основном за счет внутренних рейсов. На них приходится 90% купленных билетов.

Согласно данным билетных агрегаторов, интерес россиян к перелетам с 28 декабря по 9 января вырос в несколько раз в сравнении с прошлогодними каникулами. Ozon.Travel заявляет, что доля купленных билетов на международные направления выросла в два раза. Отмечается, что в целом спрос увеличился почти на 60%.

Перелет в Турцию подорожал на 30% — до 24 тыс. рублей, а в ОАЭ, наоборот, подешевел на треть — до 36 тыс. рублей. Билеты туда-обратно в закрытые в прошлом году Таиланд и Шри-Ланку стоят около 60 тыс. рублей. Гендиректор Ozon.Travel Михаил Осин, в свою очередь, утверждает, что средняя цена на международные направления по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась.

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