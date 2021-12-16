В автошколах могут ввести восемь новых упражнений на площадке

Экспертный центр «Движение без опасности» разработал первый вариант программы обучения водителей категории «B». Документ будут обсуждать в Минпросвещении совместно с руководителями автошкол, сообщает Autonews.ru.

Объем часов теоретических и практических занятий предлагают сократить со 190/188 до 146/144. Авторы документа объяснили это тем, что нередко в автошколы приходят водители с хорошими базовыми навыками, и им попросту не нужно столько обязательных часов. Остальные смогут расширить свою подготовку и добрать столько часов, сколько им необходимо.

Центр «Движение без опасности» представил восемь новых упражнений на площадке:

въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо;

движение по габаритному коридору передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом налево;

движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением в правую и левую стороны;

движение по габаритному кругу передним и задним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля;

движение передним и задним ходом с поворотом налево и направо, выравнивание автомобиля на парковочном месте;

постановка транспортного средства на парковочное место при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;

постановка транспортного средства на парковочное место параллельно тротуару при движении задним ходом;

разворот транспортного средства в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом.

Разработчики отметили, что кандидат в водители должен уметь выполнять маневры и примеры из заданий в реальных дорожных условиях. Поэтому упражнения предлагают не заучивать, а именно нарабатывать с их помощью практические навыки.

В программу обучения также добавили вопросы обеспечения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), обучение правилам перевозки детей, подгонке детских удерживающих устройств и системы крепления детского автокресла ISOFIX.

1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь претендентам на водительское удостоверение не придется отдельно сдавать «площадку» в ГИБДД.