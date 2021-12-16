перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВЦИОМ: 31% россиян назвали себя трезвенниками 14:56
В России подорожали авиабилеты на внутренние рейсы в новогодние праздники 14:19
Эдварду Билу частично отменили приговор в виде 2 лет ограничения свободы по делу о ДТП 14:09
«Омикрон» выявили у 25 человек в России — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону 13:54
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года 13:40
Jackson David/Unsplash
В автошколах могут ввести восемь новых упражнений на площадке 13:38
YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT в первый день запуска 13:34
В США рассекретили около 1500 документов, связанных с убийством Кеннеди 13:01
Вышел первый трейлер боевика «American Siege» с Брюсом Уиллисом в главной роли 12:56
ВОЗ: количество зараженных «Омикрон»-штаммом удваивается каждые два-три дня 11:48
visuals/Unsplash
В России выявили 28 486 новых случаев коронавируса 11:46
В Петербурге отменили концерт музыки Шостаковича в Спасе на Крови после критики монархистов 10:58
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд первого дня по сборам в России с начала пандемии 10:54
Первую запись в «Википедии» продали в виде NFT за 750 тыс. долларов 9:52
В Австралии альбом с пением птиц обошел в музыкальном чарте ABBA и Мэрайю Кэри 9:38
Apple TV+ выпустил рождественскую короткометражку про пропавшие усы Теда Лассо 8:54
Zara/YouTube
Лука Гуаданьино снял рождественский фильм «О божественная ночь». В нем сыграл Джон Си Райли 2:41
Apple снимет документальный проект о создании саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде 1:26
В сети появился трейлер фильма «Алин». Он вдохновлен биографией Селин Дион 0:37
Дени Вильнев экранизирует фантастический роман Артура Кларка «Свидание с Рамой» Вчера в 23:05
Отключить рекламу

В автошколах могут ввести восемь новых упражнений на площадке

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:38

Экспертный центр «Движение без опасности» разработал первый вариант программы обучения водителей категории «B». Документ будут обсуждать в Минпросвещении совместно с руководителями автошкол, сообщает Autonews.ru.

Объем часов теоретических и практических занятий предлагают сократить со 190/188 до 146/144. Авторы документа объяснили это тем, что нередко в автошколы приходят водители с хорошими базовыми навыками, и им попросту не нужно столько обязательных часов. Остальные смогут расширить свою подготовку и добрать столько часов, сколько им необходимо.

Центр «Движение без опасности» представил восемь новых упражнений на площадке:


  • въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо;
  • движение по габаритному коридору передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом налево;
  • движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением в правую и левую стороны;
  • движение по габаритному кругу передним и задним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля;
  • движение передним и задним ходом с поворотом налево и направо, выравнивание автомобиля на парковочном месте;
  • постановка транспортного средства на парковочное место при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;
  • постановка транспортного средства на парковочное место параллельно тротуару при движении задним ходом;
  • разворот транспортного средства в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом.

Разработчики отметили, что кандидат в водители должен уметь выполнять маневры и примеры из заданий в реальных дорожных условиях. Поэтому упражнения предлагают не заучивать, а именно нарабатывать с их помощью практические навыки.

В программу обучения также добавили вопросы обеспечения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), обучение правилам перевозки детей, подгонке детских удерживающих устройств и системы крепления детского автокресла ISOFIX.

1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь претендентам на водительское удостоверение не придется отдельно сдавать «площадку» в ГИБДД.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ГИБДД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить