В США рассекретили около 1500 документов, связанных с убийством Кеннеди

Национальный архив США рассекретил 1491 документ, связанный с правительственным расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. Как уточняет Associated Press, среди опубликованных — телеграммы, служебные записки, следственные отчеты, подготовленные ЦРУ, ФБР, Государственным департаментом и Пентагоном.

По мнению агентства, ничто не указывает на то, что записи могут радикально изменить понимание событий, связанных с убийством Кеннеди. Однако их публикации ждали историки и другие люди, которые сомневаются, что за покушением мог стоять единственный человек — 24-летний студент Ли Харви Освальд.

В одном из рассекреченных документов ЦРУ утверждается, что Освальд, находясь в Мехико, обращался в посольства СССР и Кубы за получением визы. В советском посольстве он общался с офицером КГБ, говорится в другой записке. Согласно опубликованным записям, Освальд вернулся из столицы Мексики в США 3 октября — более чем за месяц до убийства 35-го президента США.

Еще в одном документе подробно рассказывается о заговоре правительства США, планировавшего убийство кубинского лидера Фиделя Кастро. Один из планов, разработанный в 1960 году, включал «использование преступного мира с контактами внутри Кубы».

В 1992 году в США приняли закон, который обязывает раскрыть документы об убийстве Кеннеди. Согласно нему, все ранее секретные записи должны были опубликовать до ноября 2017 года. В 2017-м Дональд Трамп заблокировал рассекречивание сотен записей, сославшись на опасения ФБР и ЦРУ, а также «потенциально необратимый ущерб», который могут нанести документы. Тем не менее в тот период было опубликовано около 2800 документов.