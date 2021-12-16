Вышел первый трейлер боевика «American Siege» с Брюсом Уиллисом в главной роли

Таблоид IGN опубликовал первый официальный трейлер боевика «American Siege» («Американская осада»). Его снял американский режиссер Эдвард Дрейк.
По сюжету бывший офицер полиции Нью-Йорка становится простым шерифом в небольшом городке в Джорджии. Там ему приходится бороться с бандой воров, которая взяла в заложники состоятельного медика.
Главную роль сыграл любитель боевиков Брюс Уиллис («Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Крепкий орешек»). Как и всегда с невозмутимым лицом, актер подшучивает над противниками, и, судя по ролику, работа дается ему легко. Но в операции по поимке банды он может стать просто пешкой в более крупной схеме, и главный герой вынужден стать чуть более серьезным.
Также в ролях: Роб Гоф («Прощенный»), Тимоти В.Мерфи («Настоящий детектив»), Йохан Урб («1408»), Тревор Грецки («Смертельное оружие»), Джонни Месснер («Заложник»), Джанет Джонс («Солдаты удачи») и другие. Сценарий писал сам Дрейк вместе с Кори Ларджем.
Мировая премьера боевика в кинотеатрах намечена на 7 января 2022 года.