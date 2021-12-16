Вышел первый трейлер боевика «American Siege» с Брюсом Уиллисом в главной роли

Таблоид IGN опубликовал первый официальный трейлер боевика «American Siege» («Американская осада»). Его снял американский режиссер Эдвард Дрейк.

По сюжету бывший офицер полиции Нью-Йорка становится простым шерифом в небольшом городке в Джорджии. Там ему приходится бороться с бандой воров, которая взяла в заложники состоятельного медика.

Главную роль сыграл любитель боевиков Брюс Уиллис («Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Крепкий орешек»). Как и всегда с невозмутимым лицом, актер подшучивает над противниками, и, судя по ролику, работа дается ему легко. Но в операции по поимке банды он может стать просто пешкой в более крупной схеме, и главный герой вынужден стать чуть более серьезным.