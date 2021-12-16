ВОЗ: количество зараженных «Омикрон»-штаммом удваивается каждые 2-3 дня

Количество зараженных «Омикрон»-штаммом удваивается каждые 2-3 дня из‑за «чрезвычайных темпов распространения». Об этом рассказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро телеканалу Sky .

По его словам, ситуация с новым штаммом станет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели.

«Даже если „Омикрон“-штамм действительно переносится легче, огромное количество случаев снова захлестнет системы здравоохранения», — отметил Набарро.

Он также заявил, что «никогда не был так обеспокоен» за все время пандемии, как сейчас. Набарро призвал продолжить активную вакцинацию, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Кроме того, он напомнил о необходимости сокращать социальные контакты между всеми людьми без исключения.

26 ноября ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения.

14 декабря в России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма, а также разработали специальную модификацию вакцины «Спутник V».