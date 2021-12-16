Первую запись в «Википедии» продали в виде NFT за 750 тыс. долларов

Первую запись на сайте «Википедии», созданную основателем онлайн-энциклопедии Джейми Уэйлсом и состоящую из единственной фразы «Hello World», продали в виде невзаимозаменяемого токена за 750 тыс. долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Christies.
Всего на торгах под названием «Рождение Википедии» было выставлено два лота. Второй — компьютер, на котором Уэйлс сделал первую запись, iMac от Apple малинового цвета. Он ушел с молотка за 187,5 тыс. долларов.
Личности покупателей обоих лотов не разглашаются.
NFT стал словом года по версии Collins English Dictionary. Как считают составители словаря, за последние 12 месяцев мир все чаще слышал о невзаимозаменяемых токенах. Цифровая революция продолжается и меняет культуру, отношения между людьми, способы ведения бизнеса и язык, отметили в Collins English.