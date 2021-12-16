Первую запись в «Википедии» продали в виде NFT за 750 тыс. долларов

Первую запись на сайте «Википедии», созданную основателем онлайн-энциклопедии Джейми Уэйлсом и состоящую из единственной фразы «Hello World», продали в виде невзаимозаменяемого токена за 750 тыс. долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Christies.

Всего на торгах под названием «Рождение Википедии» было выставлено два лота. Второй — компьютер, на котором Уэйлс сделал первую запись, iMac от Apple малинового цвета. Он ушел с молотка за 187,5 тыс. долларов.

Личности покупателей обоих лотов не разглашаются.