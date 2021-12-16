В Австралии альбом с пением птиц обошел в музыкальном чарте ABBA и Мэрайю Кэри

«Это совершенно невероятно — выбить из [первой пятерки] Мишеля Бубле, Мэрайю Кэри и целую кучу других действительно известных исполнителей. В некотором смысле это неудивительно, потому что я считаю, что австралийцы в целом сейчас гораздо больше внимания уделяют экологическому кризису, с которым мы все столкнулись — и с которым столкнулись уникальные и невероятные виды, которые также называют Австралию своим домом».

Энтони Альбрехт Аспирант Университета Чарльза Дарвина и соучредитель The Bowerbird Collective