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В Австралии альбом с пением птиц обошел в музыкальном чарте ABBA и Мэрайю Кэри

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:38

Альбом, состоящий из записей пения австралийских птиц, под названием «Songs of Disappearance» («Песни исчезновения») занял пятую строчку в музыкальном чарте Австралии ARIA. Об этом сообщает ABC News.

Пластинка обогнала ABBA с новым альбомом «Voyage», Мэрайю Кэри с пластинкой «Merry Christmas» и The Weeknd со сборником хитов «The Highlights».

Проект был вдохновлен докладом BirdLife Australia об исчезновении птиц. Это первая подобная пластинка, которая попала в пятерку лучших альбомов ARIA.

«Это совершенно невероятно — выбить из [первой пятерки] Мишеля Бубле, Мэрайю Кэри и целую кучу других действительно известных исполнителей. В некотором смысле это неудивительно, потому что я считаю, что австралийцы в целом сейчас гораздо больше внимания уделяют экологическому кризису, с которым мы все столкнулись — и с которым столкнулись уникальные и невероятные виды, которые также называют Австралию своим домом».
Энтони Альбрехт
Аспирант Университета Чарльза Дарвина и соучредитель The Bowerbird Collective

В альбом вошли песни 53 редких австралийских птиц, которые находятся на грани исчезновения. Все вырученные с прослушивания деньги пойдут на природоохранную деятельность организации BirdLife Australia.

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