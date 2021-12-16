В Австралии альбом с пением птиц обошел в музыкальном чарте ABBA и Мэрайю Кэри

Альбом, состоящий из записей пения австралийских птиц, под названием «Songs of Disappearance» («Песни исчезновения») занял пятую строчку в музыкальном чарте Австралии ARIA. Об этом сообщает ABC News.
Пластинка обогнала ABBA с новым альбомом «Voyage», Мэрайю Кэри с пластинкой «Merry Christmas» и The Weeknd со сборником хитов «The Highlights».
Проект был вдохновлен докладом BirdLife Australia об исчезновении птиц. Это первая подобная пластинка, которая попала в пятерку лучших альбомов ARIA.
В альбом вошли песни 53 редких австралийских птиц, которые находятся на грани исчезновения. Все вырученные с прослушивания деньги пойдут на природоохранную деятельность организации BirdLife Australia.