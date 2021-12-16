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Apple TV+ выпустил рождественскую короткометражку про пропавшие усы Теда Лассо

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:54

Apple TV+ показал.

В ролике у Лассо внезапно пропадают его любимые пышные усы. Без них он боится, что сын не узнает его во время видеозвонка. Тогда Тед начинает думать, что Рождество испорчено.

Короткометражку озвучили актеры «Теда Лассо». Среди них Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингэм, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстайн, Брендан Хант, Ник Мохаммед и Джуно Темпл.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о бывшем тренере по американскому футболу, который получает приглашение переехать в Англию, чтобы тренировать местную футбольную команду, хотя он ничего и не смыслит в этом.

Исполнительными продюсерами шоу выступили Джейсон Судейкис, сыгравший Теда Лассо, и Билл Лоренс, один из создателей «Клиники».

Съемки третьего сезона сериала начнутся 14 февраля 2022 года. Ранее Американский институт киноискусства (AFI) включил «Теда Лассо» в список десяти лучших телешоу 2021 года.

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