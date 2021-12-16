Apple TV+ выпустил рождественскую короткометражку про пропавшие усы Теда Лассо

Короткометражку озвучили актеры «Теда Лассо». Среди них Джейсон Судейкис , Ханна Уоддингэм , Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстайн, Брендан Хант, Ник Мохаммед и Джуно Темпл.

В ролике у Лассо внезапно пропадают его любимые пышные усы. Без них он боится, что сын не узнает его во время видеозвонка. Тогда Тед начинает думать, что Рождество испорчено.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о бывшем тренере по американскому футболу, который получает приглашение переехать в Англию, чтобы тренировать местную футбольную команду, хотя он ничего и не смыслит в этом.

Исполнительными продюсерами шоу выступили Джейсон Судейкис, сыгравший Теда Лассо, и Билл Лоренс, один из создателей «Клиники».

Съемки третьего сезона сериала начнутся 14 февраля 2022 года. Ранее Американский институт киноискусства (AFI) включил «Теда Лассо» в список десяти лучших телешоу 2021 года.