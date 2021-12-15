Шон Коннери отказался от роли во «Властелине колец». Он мог сыграть Гэндальфа

Британский актер Шон Коннери, известный по фильмам «Никогда не говори „никогда“», «Имя розы» и «Неприкасаемые», отказался от роли во франшизе «Властелин колец». Об этом рассказал Independent со ссылкой на Иэна Маккеллена.

Актер признался, что смог сыграть одного из ключевых персонажей саги — мага Гэндальфа — только из‑за того, что более именитые на тот момент артисты отказались. Одним из них и оказался Коннери.

«Я был им нужен только потому, что признанные звезды сказали „нет“. Они хотели Тони (Энтони — Прим. ред.) Хопкинса и Шона Коннери», — отметил Маккеллен. Продюсер «Властелина колец» Марк Ордески, впрочем, добавил, что команда была очень заинтересована и в Маккеллене.

Тем не менее, Ордески не опроверг слова актера. «Мы действительно сделали предложение Коннери, но тот сказал „но“. Мы не знали почему в течение лет, но затем оказалось, что он прочитал материал и просто не понял его», — пояснил продюсер.

Маккеллен также рассказал, что участие в фильме «Люди Х» чуть не стоило ему шанса сыграть Гэндальфа — в графиках съемок возникли несостыковки. К счастью, артист сумел их разрешить и сыграл волшебника. Эту роль Маккеллен называет «работой всей жизни».