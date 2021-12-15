Прокуратура потребовала осудить отца Ивана Жданова на три года колонии за мошенничество

В Ненецком автономном округе прокурор попросил приговорить Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова, к трем годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Об этом рассказал адвокат Владимир Воронин.

Мужчина свою вину не признал, однако гособвинитель, по словам Воронина, уверен, что вина Юрия Жданова полностью доказана. По мнению прокуратуры, Жданов в корыстных целях рекомендовал выделить квартиру жительнице Нарьян-Мара, не имевшей на это право.

Ранее Воронин сообщал, что Юрий Жданов содержится в изоляторе «в пыточных условиях». В помещении, как утверждает адвокат, сломана система вентиляции и температура достигает 30 градусов.

Накануне суд отказал в изменении меры пресечения для Юрия Жданова на домашний арест, хотя судебное следствие по его делу фактически окончено. Все свидетели уже допрошены, и Жданов теперь не может оказать на них давление, подчеркнул Воронин.

Юрия Жданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Его сперва обвинили в превышении полномочий на посту главы поселка Искателей, а затем заменили статью: мужчине вменили мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Жданов выступит в суде с последним словом 17 декабря 2021 года.

Его сын, Иван Жданов, связывает уголовное преследование с собственной политической деятельностью. Сам Иван Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел, он находится в международном розыске.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской и запрещенной организацией, он ликвидирован по решению суда.