Хентай, романтика и большие жопы: что искали на Pornhub в 2021 году

Декабрь — время подводить итоги. Это уже сделали крупные музыкальные платформы и онлайн-магазины приложений. Настал черед сайтов для взрослых. Pornhub поделился наиболее популярными запросами, самыми горячими трендами и кратким обзором всего, что произошло за год на платформе. Мы публикуем главное (и самое интересное) из материала. Что там в России? Россия оказалась, как и в прошлом году, на 18-м месте по траффику, уступив Польше (13-я строчка) и Украине (14-я), но обогнав Швецию (19-я) и Чили (20-я). Топ-3 выглядит следующим образом: США, Великобритания и Япония.

В России самым популярным запросом в 2021-м стал «русское» на кириллице. Следом идут «хентай» и «milf». Сильнее всего популярность увеличилась у «бдсм» (+23 строчки), «анимэ» (+14) и «фурри» (это антропоморфные животные, обычно из мультфильмов). На 419% чаще россияне стали искать «большие сиськи», на 286% — «большую жопу» и на 273% — «нежный секс». В сравнении с остальным миром в России смотрят на 171% больше видео с женщинами соло, на 123% — «хентай» и на 113% «жмм».

Есть интересные закономерности и из других стран. Например, в Украине на 728% чаще, чем в среднем по миру, смотрят видео из категории «русские», в Великобритании больше всего предпочитают «лесбиянок», в Нидерландах и Швеции — «взрослых женщин» («milf»), а

в Италии очень любят разговоры в порно (на втором месте категория «итальянское с диалогами»). Хентай — запрос года Почти во всех странах запрос «хентай» оказался в первой десятке (Россия здесь не исключение). А после того, как жанр японской анимации для взрослых поднялся на первую строчку в США (главном поставщике трафика Pornhub), то выбился в лидеры года и в целом по миру.

Мультфильмы более фантастичны, чем обычное порно. Они могут предложить больше визуальной стимуляции в плане движений, углов, цветов и выражений лиц. Поскольку это нереально, оно может зайти дальше — ограничения, существующие в реальности, не будут мешать. Кроме того, в хентай-порно больше сюжетной линии, а люди все чаще тянутся к контексту. Доктор Лори Бенито Клинический психолог, сексопатолог и директор центра сексуального здоровья Pornhub

После изоляции нужна близость Вторым термином, который по мнению Pornhub определяет 2021 год, стала «романтика». Количество запросов с этим словом выросло более чем в два раза, а «страстное» порно стали искать на 139% чаще. Бенито объяснил это тем, что люди, пережившие изоляцию и одиночество, стали больше нуждаться в близости и любви, а межличностные связи для них стали гораздо важнее. Все тем же локдауном специалисты объясняют повышенный спрос на групповое порно. «Секс втроем» стали искать на 40% чаще, а популярность запросов «групповое», «жжм», «ммж» и «оргия» выросла более чем на 70%. Если говорить о запросах не наиболее важных по мнению Pornhub, а наиболее популярных, то с прошлого года топ-10 изменился не сильно. «хентай» сместил «японское» с первого места, на третьем и четвертом все так же «лесбиянки» и «milf». А вот на пятом месте неожиданно оказался «pinay» («филлипинское»), поднявшись сразу на 13 строчек.

Время на сайте сократилось В 2021 году средняя продолжительность посещения Pornhub сократилась почти на полминуты — до 9 минут 55 секунд. Представители площадки отмечают, что это необязательно связано с тем, что люди стали эффективнее мастурбировать, влиять могут самые разные факторы — например, скорость интернета в некоторых регионах или удобство поиска по сайту. Больше всего времени на Pornhub за один сеанс проводят филиппинцы — в среднем 11 минут 31 секунду, следом идут японцы и французы (чуть больше 10 минут). Россия в этом рейтинге на 20-м месте с 8 минутами 13 секундами, уступая, к примеру, США (9 минут 44 секунды), Германии (9 минут 49 секунд) и Украине (9 минут 53 секунды).

Женщины уходили с сайта в среднем на 14 секунд быстрее, чем мужчины, молодые посетители 18-24 лет — на 61 секунду раньше, чем более возрастные группы. Рекордсмены по продолжительности — люди старше 65 лет, им требовались дополнительные 96 секунд. Самый популярный день для посещения Pornhub — воскресенье, а самый не популярный — пятница. Обычно пик трафика приходится на время с 22.00 до 01.00, но по выходным (поскольку люди ложатся спать позже) он смещается на утренние часы. Гендерные различия Основными пользователями Pornhub остаются мужчины, но доля женщин на сайте выросла на 1 процентный пункт за год, составив 35%. В России гендерное «неравенство» еще выше — 29% женщин против 71% мужчин. А вот на Филиппинах доля посетительниц Pornhub (52%) больше, чем посетителей (48%), в то время как в Колумбии и Аргентине они примерно равны (тут Pornhub ссылается на исследование Денверского университета, в котором 45% опрошенных женщин сказали, что смотрят порно со своими партнерами, а 32% — в одиночку). Предпочтения по самым популярным категориям между полами незначительны. И там, и там в топе «японское», «milf», «mature» и «хентай». Правда, женщины немного чаще ищут порно с лесбиянками и сексом втроем, а мужчины — с темнокожими и трансгендерами. Какие категории отличают посетительниц, так это «scissoring» (секс в позиции «ножниц», на 171% популярнее, чем у посетителей), «мужское соло» (+131%) и «лизание киски» (+118%). Психолог и секс-колумнистка Ники Дэвис-Файнблум связывает различия с тем, что женщин больше заводит, когда они фокусируются на собственном удовольствии при просмотре порно.

Зумеры против бумеров Средний возраст пользователя Pornhub вырос на год — до 37 лет. Доля юзеров от 18 до 35 лет уменьшилась на 3 процентных пункта, а вот от 35 до 44-х, напротив выросла, — на те же 3 пункта. Зумеров (от 18 до 24 лет) больше других интересуют «лесбиянки» и «хентай», миллениалов (25-35 года) — «азиатки» и «порно от первого лица», поколение «X» (35-54 года) — мультипликационные ролики и межрасовый секс, а бумеров (старше 55-ти) — «мастурбация партнеру», порно со зрелыми и «винтаж».