Принц Чарлз посвятил гонщика Льюиса Хэмилтона в рыцари

Британский автогонщик, пилот «Формулы-1» был посвящен в рыцари. Торжественная церемония прошла при участии принца Чарлза в Виндзорском замке. Об этом сообщил SkySports.

Хэмилтон стал первым автогонщиком, получившим рыцарский титул до окончания спортивной карьеры. Ранее титула также удостаивались Джек Брэбем, Стирлинг Мосс, Джеки Стюарт, а также основатель команды «Формула-1» Williams Фрэнк Уилльямс.

Хэмилтон пока никак не прокомментировал свое посвящение в рыцари. По информации СМИ, пилот «Формулы-1» отказался общаться с прессой после церемонии.

В прошлое воскресенье, 12 декабря, Хэмилтон уступил титул чемпиона «Формулы-1» нидерландскому гонщику Максу Ферстаппену из команды Red Bull Racing. Британец проиграл на последнем круге.

Ранее Хэмилтон семь раз становился чемпионом мира «Формулы-1». Аналогичного результата удавалось до него достичь только немецкому пилоту Михаэлю Шумахеру.