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Демо новой песни Граймс, презентация книги и фильма о Laibach и другие новости дня
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Демо новой песни Граймс, презентация книги и фильма о Laibach и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:58

За последние сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса — это на 20 больше, чем днем ранее. Умерли 1142 человека, выздоровели — 35 633.

С 2022 года в Москве вырастут цены на проезд в общественном транспорте.
Поездки по билету «Единый» прибавят в стоимости 1 рубль, по «Тройке» — 4 рубля.

«Коммерсант» пишет, что Роскомнадзор сможет получать от операторов данные о сообщениях и звонках абонентов без решения суда. Минцифры изменило порядок передачи информации о пользователях, говорит издание.

Следственный комитет сообщил о задержании собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, генерального и технического директоров и главного инженера. Им предъявили обвинения по двум уголовным статьям.

Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Беларуси, ее организаций и граждан. Максимальное наказание, предусмотренное новыми поправками в законах, — до 12 лет лишения свободы.

Исследование ВШЭ показало, что 14% россиян никогда не пользовались интернетом. Чаще всего это люди старше 55 лет с неполным средним образованием, скорее несчастливые и оценивающее свое здоровье как плохое.

Майнеры добыли 18,9 млн биткоинов, или 90% от общего возможного объема, — верхний предел в 21 млн был установлен создателем этой криптовалюты Сатоси Накамото. На получение оставшихся 10% будет необходимо почти 120 лет.

Спецэпизод к 20-летию франшизы о Гарри Поттере выйдет в России 1 января, вместе с остальным миром. Его покажут в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Netflix опубликовал отрывок из второго сезона «Ведьмака» с чародейкой Йеннифер и ее наставницей Тиссаей де Вриз. В ролике показан первый диалог героинь после битвы в конце предыдущего сезона.

Apple TV+ показал трейлер сериала «Афтепати». По сюжету картины встреча выпускников заканчивается убийством и участники вечеринки пересказывают полиции события той ночи — всего создатели обещают восемь уникальных жанров, которые соответствуют личностям рассказчиков.

«Братство Кольца», «Возвращение джедая», «Розовые фламинго», «Кошмар на улице Вязов», фильм с одним из концертов Talking Heads и еще 20 картин вошли в Национальный реестр библиотеки Конгресса США. Ежегодно он пополняется лентами, имеющими «культурное, историческое или эстетическое значение».

Граймс представила демозапись новой песни «Digital Calypso». На стримингах трек еще не появился и дата его релиза неясна — пока композиция существует только в тиктоке певицы.

Лидер индастриал-группы Laibach Иван Новак, медиаартист и писатель Мортен Тровик, а также художник Жан Симулен представят в Москве документальный фильм о концерте коллектива в КНДР и презентуют книгу «Дни освобождения», посвященную этому событию. Мероприятие пройдет 23 декабря в библиотеке имени Некрасова.

А 24 декабря встречаемся в подземном паркинге «Зарядья». Там будет концерт Sound Up Vocal, посвященный новой вокальной музыке: ансамбль Intrada исполнит 5 новых партитур российских композиторов разных поколений, сочинения ключевых авторов XX–XXI веков и их более молодых коллег.

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