Гурам — родной брат Демны Гвасалии , в 2014 году запустивший с ним Vetements и занимавший в компании позицию генерального директора. В обращении к аудитории марки он сообщил, что два последних года работал над навыками дизайнера одежды — в том числе над конструированием и теоретическими аспектами.

На данный момент неизвестно, сохранит ли Гурам Гвасалия за собой пост генерального директора марки или совместит обе должности.

В 2019-м Демна Гвасалия покинул Vetements. «Этот бренд всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы, при этом следуя подлинным ценностям бренда. То, что создал Демна за прошедшие несколько лет, — ключевая глава в истории Vetements», — сообщал тогда Гурам.

9 декабря стало известно, что Демна отказался от фамилии. «Тем самым он отделил творчество от личной жизни», — указывалось в заявлении.