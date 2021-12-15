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Гурам Гвасалия — новый креативный директор Vetements

Денис Ламехов
Сегодня в 21:32

Гурам Гвасалия стал новым креативным директором Vetements. Соответствующее заявление опубликовано в инстаграме бренда.

Гурам — родной брат Демны Гвасалии, в 2014 году запустивший с ним Vetements и занимавший в компании позицию генерального директора. В обращении к аудитории марки он сообщил, что два последних года работал над навыками дизайнера одежды — в том числе над конструированием и теоретическими аспектами.

На данный момент неизвестно, сохранит ли Гурам Гвасалия за собой пост генерального директора марки или совместит обе должности.

В 2019-м Демна Гвасалия покинул Vetements. «Этот бренд всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы, при этом следуя подлинным ценностям бренда. То, что создал Демна за прошедшие несколько лет, — ключевая глава в истории Vetements», — сообщал тогда Гурам.

9 декабря стало известно, что Демна отказался от фамилии. «Тем самым он отделил творчество от личной жизни», — указывалось в заявлении.

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