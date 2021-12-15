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Джо Байден заявил, что планирует новый «продолжительный разговор» с Владимиром Путиным

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:31

Президент США Джо Байден заявил, что намерен вновь поговорить с Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома.

Байден не уточнил, когда планируется новая встреча лидеров США и России, однако подчеркнул, что президентов ожидает «продолжительный разговор». Какие темы будут центральными в нем, также неизвестно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что руководители стран действительно собираются провести переговоры. Они, по словам Пескова, могут состояться до конца года.

При этом Песков подчеркнул, что конкретных договоренностей у Кремля и Белого дома по этому вопросу пока нет.

Первые переговоры между Байденом и Путиным состоялись 7 декабря, они прошли по видеосвязи и в основном были посвящены «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом».

В ходе разговора Байден предупредил Путина о возможных серьезных ответных мерах в случае военного вторжения России на территорию Украины. Путин же выразил обеспокоенность «деструктивной линией Киева» и усилением НАТО у российских рубежей.

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