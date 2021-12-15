Благотворительный проект «Твое собачье дело» выпустил коллекцию товаров для собак

Благотворительный проект «Твое собачье дело» выпустил мерч в коллаборации с мастерской аксессуаров для собак «Шарик» и Dogfriendly Map. Об этом рассказали в инстаграме «Твоего собачьего дела».

В коллекцию вошли поводки, шлейки и ошейники из тропы. Все они выпущены в США и, по словам создателей, подходят для ежедневных прогулок с собакой. Авторы амуниции обещают, что товары «прочные и приятные на ощупь, отлично переносят многократные стирки».