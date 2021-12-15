Благотворительный проект «Твое собачье дело» выпустил коллекцию товаров для собак

Благотворительный проект «Твое собачье дело» выпустил мерч в коллаборации с мастерской аксессуаров для собак «Шарик» и Dogfriendly Map. Об этом рассказали в инстаграме «Твоего собачьего дела».
В коллекцию вошли поводки, шлейки и ошейники из тропы. Все они выпущены в США и, по словам создателей, подходят для ежедневных прогулок с собакой. Авторы амуниции обещают, что товары «прочные и приятные на ощупь, отлично переносят многократные стирки».
«Мы давно мечтали выпустить крутой яркий мерч для собак. Такой, которым могли бы гордиться мы и каким было бы комфортно пользоваться собакам и их владельцам», — сказали представители проекта.
Мерч создали для поддержки организации, которая помогает собакам из приюта «Печатники». Активисты опекают 30 животных и помогают им найти дом и новых хозяев.
Благотворительную коллекцию поддержали стэндап-комики Зоя Яровицына, Надя Джабраилова и Марк Сергиенко. Они выступили в качестве моделей на съемке товаров вместе с подопечными организации — псами Люком, Леей и Лео.