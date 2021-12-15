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Галерея стрит-арта «Графит» проведет День уличной культуры и урбанистики 17:47
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Галерея стрит-арта «Графит» проведет День уличной культуры и урбанистики

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:47

Галерея стрит-арта «Графит» проведет 18 декабря День уличной культуры и урбанистики. Во время него на площадке центра пройдут экскурсии, встречи и специальные мероприятия для детей и подростков. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Событие будет приурочено к официальному открытию галереи. В нем примут участие в числе прочих политолог Екатерина Шульман, художник Кирилл Кто, объединение Zukclub, рэпер Lizer, а также музыкальные коллективы «Всигме» и «Недры».

В главном пространстве «Графита» состоится паблик-ток о демаргинализации нелегального уличного искусства. Среди спикеров будут Шульман, Кирилл Кто, продюсер арт-парка «Никола-Ленивец» Юлия Бычкова, основатель «Графита» Денис Анисимов и другие гости.

Екатерина Шульман выступит также с лекцией о «Теории разбитых окон». Михаил Огер расскажет о стрит-арте в России и мире. А для детей и подростков «Хип-хоп Академия» проведет мастер-классы по брейкингу, диджеингу, рэп-фристайлу и граффити.

Кроме того, посетители центра смогут увидеть работы современных российских художников, таких как Слава Птрк, Рустам Qbic, Артем Стефанов, Анатолий Акуе. Всего «Графит» позволяет посмотреть 12 муралов, в том числе созданных немецким художником Bakeroner.

День уличной культуры и урбанистики закончится музыкальной программой. На фестивале выступят Pointofyou, «Всигме», «Недры», Lizer и DJ Worm. Попасть на мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации.

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