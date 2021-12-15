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В России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

С января по ноябрь 2021 года в России только бренды «Роллтон» и BigBon продали более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, спрос на продукт в натуральном выражении вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении продажи увеличились на 16%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Для сравнения исследователи привели в пример изменение спроса за 11 месяцев 2020 года — тогда рост составил 7,4% и 1,7% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Рост спроса подтвердили в компании «Марвен фуд сентрал» (бренды «Роллтон» и Bigbon). Там отметили, что общая доля компании в категории за год выросла на 2,4% — до 46,2%.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты называют разные причины роста спроса на продукты быстрого приготовления. Директор департамента маркетинга «Марвен фуд сентрал» Илья Мышенко связал это с подорожанием другой еды.

Гендиректор «Натурал фудс» (Bon appetit и Euro express) Наталья Николаева уверена, что дело в небольшом уровне доходов покупателей. По ее наблюдениям, лапшу стали чаще покупать те, кто раньше относился к ней негативно, например, пенсионеры.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что лапше быстрого приготовления стали больше отдавать предпочтение работники с небольшой зарплатой, которые раньше были на удаленке. Они вышли в офис и не могут себе позволить обедать в заведениях общепита.

По словам гендиректора «Инфолайн-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост продаж — это следствие роста числа потребителей. Он отметил, что в 2021 году в России восстановилось количество трудовых мигрантов, которые часто едят лапшу из‑за дешевизны и легкости приготовления.

Собеседники «Коммерсанта» добавили, что за 2021 год цены на продукт выросли на 7–20%. Это связано с ростом себестоимости лапши из‑за подорожания муки, масла и логистических услуг.

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