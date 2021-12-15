«Братство кольца», «Возвращение джедая» и «Розовые фламинго» признали национальным достоянием США

Всего реестр пополнился 25 лентами. Среди них «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена, «Розовые фламинго» Джона Уотерса, «Незнакомцы в поезде» Альфреда Хичкока и концертный документальный фильм «Не ищи смысла» (англ. — Stop Making Sense) о музыкальной группе Talking Heads.

Фильмы «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» Ричарда Маркуанда, «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона и мультфильм «ВАЛЛ*И» Эндрю Стэнтона вошли в Национальный реестр библиотеки Конгресса США . Обновленный список доступен на официальном сайте.

«Фильмы помогают отразить историю нашей культуры и творчества, они показывают нам новые способы взглянуть на самих себя. При этом кинокартины не всегда считались достойными сохранения. Национальный реестр фильмов хранит наше кинематографическое наследие. Мы гордимся тем, что в этом году добавляем еще 25 лент».

В соответствии с положениями закона о сохранении национальных фильмов, библиотекарь Конгресса ежегодно вносит в Национальный реестр 25 картин, имеющих «культурное, историческое или эстетическое значение». В список попадают ленты, вышедшие более 10 лет назад.

На данный момент в реестре находятся 825 фильмов. В прошлом году список пополнили «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, «Шрек» Вики Дженсон и Эндрю Адамсона, «Братья Блюз» Джона Лэндиса, «Бриолин» Рэндала Клайзера и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.