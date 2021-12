Граймс представила демозапись новой песни «Digital Calypso»

Канадская певица Граймс поделилась демозаписью новой композиции «Digital Calypso». Песня появилась в ее тикток-аккаунте.

«Я могу быть твоим Аидом, ты — моей Персефоной (англ. — „I could be your Hades and you could be my Persephone“)», — произносит исполнительница в видео. Граймс сообщила, что самостоятельно написала текст и минус трека, а также занималась его сведением.