Граймс представила демозапись новой песни «Digital Calypso»

«Я могу быть твоим Аидом, ты — моей Персефоной (англ. — „I could be your Hades and you could be my Persephone“)», — произносит исполнительница в видео. Граймс сообщила, что самостоятельно написала текст и минус трека, а также занималась его сведением.

На данный момент композиции нет на стриминговых площадках. Артистка также не рассказала, войдет ли трек в будущие релизы. «Думаю, что оставлю музыку, сделаю ее своим хобби, а сама уйду в сферу технологий», — сообщила певица в подписи к видео.

Предыдущий трек певицы «Player of Games» вышел в начале декабря. Граймс также показала клип на него — автором видео стал Антон Тэмми, ранее работавший с The Weeknd над «Blinding Lights» и несколькими другими роликами, а также с Lykke Li и Янг Лином. В клипе Граймс обнимает неподвижную фигуру рыцаря, но при этом прячет за спиной меч.