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Мрачные человейники и цены на масло. Вирусный тред в твиттере раскрыл главные страхи россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 17:45

Какие главные людские страхи? Смерть, потеря близких, монстры из фильмов ужасов или апокалипсис? С ними все ясно, а что насчет странных вещей, которые нас окружают — в культуре и повседневной жизни, — и пугают по неизвестным причинам?

Именно о них попросила рассказать пользовательница твиттера @laderiva, и получила небывалый отклик. Ее тред набрал 12,2 тыс. лайков и около полусотни ответов. Помимо стандартных, вроде заброшенных психбольниц и огромных чудовищ, есть и менее очевидные (хотя для многих не менее жуткие) — спальные районы, ростовые куклы или, например, автопортреты Пикассо. О них сейчас и пойдет речь — собрали самые оригинальные ответы.

Многих пользователей пугают элементы пост-советской и современной российской действительности. Будь-то мрачные человейники, ЖЭК-арт или уже ставший классическим страхом логотип компании «ВИД».

Логотип «ВИД» — не единственный образ из культуры, который пугает россиян. Некоторые вспомнили персонажей советских мультфильмов.

И не только советских.

И не только мультфильмов.

Многих пугает абстрактное и сюрреалистичное искусство. Картины Малевича, Дали или автопортреты Пикассо (вернее то, как они менялись с течением его жизни).

Другой распространенный страх — люди с головами животных (ростовые куклы сюда тоже относятся).

Некоторых пугает все, что связано с космосом — его чернота, размеры, и, главное, вопрос, откуда он вообще взялся?

И бонусом несколько особо оригинальных ответов.

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