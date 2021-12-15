Мрачные человейники и цены на масло. Вирусный тред в твиттере раскрыл главные страхи россиян

Какие главные людские страхи? Смерть, потеря близких, монстры из фильмов ужасов или апокалипсис? С ними все ясно, а что насчет странных вещей, которые нас окружают — в культуре и повседневной жизни, — и пугают по неизвестным причинам?

Именно о них попросила рассказать пользовательница твиттера @laderiva, и получила небывалый отклик. Ее тред набрал 12,2 тыс. лайков и около полусотни ответов. Помимо стандартных, вроде заброшенных психбольниц и огромных чудовищ, есть и менее очевидные (хотя для многих не менее жуткие) — спальные районы, ростовые куклы или, например, автопортреты Пикассо. О них сейчас и пойдет речь — собрали самые оригинальные ответы.

Многих пользователей пугают элементы пост-советской и современной российской действительности. Будь-то мрачные человейники, ЖЭК-арт или уже ставший классическим страхом логотип компании «ВИД».