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Майнеры добыли 90% всех биткоинов. На оставшуюся часть потребуется 120 лет

Денис Ламехов
Сегодня в 15:46

Майнеры добыли 18,9 млн биткоинов, или 90% от общего возможного объема эмиссии, сообщает Blockchain.com. Верхний предел в 21 млн был установлен создателем этой криптовалюты Сатоси Накамото.

«Код Дурова» уточняет, что на получение этой суммы потребовалось 12 лет. Однако из‑за особенностей добычи на получение оставшихся 10% будет необходимо почти 120 лет. Это объясняется логикой алгоритма Proof-of-Work, в который заложено увеличение сложности майнинга каждые две недели и сокращение награды за добытый блок вдвое один раз в четыре года.

Изначально майнеры получали 50 биткоинов, в 2012 году это количество снизилось до 25 монет, в 2016 году — до 12,5. 11 мая 2020 года оно сократилось до 6,25 биткоина. Следующее сокращение предположительно состоится в 2024 году.

«Скорость генерации блоков будет снижаться, а сложность майнинга — наоборот, повышаться. Это значит, что в будущем один биткоин придется добывать несколько лет», — отметил генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения для добычи и оборота цифровых активов EMCD Михаэль Джерлис.

Последний биткоин появится в октябре 2140 года. На данный момент около 20% биткоинов из уже добытых считаются потерянными по разным причинам — их невозможно получить, уточняет издание.

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