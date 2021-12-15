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В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Виктория Шанина
Сегодня в 15:47

Мосгордума поддержала идею об установке памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Такое решение было принято на заседании Мосгордумы 15 декабря. За возведение памятника проголосовали 27 депутатов, против выступили три человека, еще столько же воздержались.

Согласно проекту на сайте Мосгордумы, скульптура появится в сквере Дмитрия Михайликина на улице Кременчугская в районе Фили-Давыдково. Установка памятника обойдется в 20 млн рублей. Деньги выделит Российское военно-историческое общество, которое и выступило с предложением поставить монумент.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в возрасте 55 лет, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС.

По словам очевидцев, режиссер Александр Мельник сорвался в воду с края выступа, а Зиничев прыгнул за ним, пытаясь спасти, но разбился о выступавший камень. Режиссер приехал в Норильск, чтобы найти место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничев был назначен главой МЧС в мае 2018 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева он остался на посту министра. До прихода в правительство Зиничев работал замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ и начальником управления ФСБ по Калининградской области. C 2006 по 2015 год служил в Службе безопасности президента. В 1987–1991 годах был сотрудником КГБ.

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