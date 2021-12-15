«Паранойя»: режиссер документалки о российских паралимпийцах запустил краудфандинг-кампанию

Режиссер Гелесхан Батырханов открыл на краудфандинговой площадке Planeta.ru cбор средств для производства и покрытия возможных «рисков и долгов перед постпродакшеном». Он снимает документалку о российских паралимпийцах, в том числе не допущенных до Игр.
Как рассказывает сам Батырханов, фильм дает слово людям, «чей голос в России среди тысяч иных остается неуслышанным» и о которых «страна вспоминает раз в четыре года».
Производство фильма будет проходить совместно с екатеринбургской кинокомпанией Red Pepper Film. До конца сбора осталось 50 дней, всего требуется 500 тыс. рублей.
Минимальная сумма доната — 100 рублей. Желающим пожертвовать деньги также предлагаются настенный постер и цифровая копия фильма, а при желании их имя может появиться в титрах.
Дебютом Гелесхана Батырханова стала документальная лента «Флип», ставшая призером национальных и международных фестивальных премий. ТАСС называл «Флип» одним из интереснейших документальных фильмов 2020 года.