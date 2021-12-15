«Паранойя»: режиссер документалки о российских паралимпийцах запустил краудфандинг-кампанию

Режиссер Гелесхан Батырханов открыл на краудфандинговой площадке Planeta.ru cбор средств для производства и покрытия возможных «рисков и долгов перед постпродакшеном». Он снимает документалку о российских паралимпийцах, в том числе не допущенных до Игр.

Как рассказывает сам Батырханов, фильм дает слово людям, «чей голос в России среди тысяч иных остается неуслышанным» и о которых «страна вспоминает раз в четыре года».