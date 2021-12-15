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«Паранойя»: режиссер документалки о российских паралимпийцах запустил краудфандинг-кампанию 16:02
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«Паранойя»: режиссер документалки о российских паралимпийцах запустил краудфандинг-кампанию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:02

Режиссер Гелесхан Батырханов открыл на краудфандинговой площадке Planeta.ru cбор средств для производства и покрытия возможных «рисков и долгов перед постпродакшеном». Он снимает документалку о российских паралимпийцах, в том числе не допущенных до Игр.

Как рассказывает сам Батырханов, фильм дает слово людям, «чей голос в России среди тысяч иных остается неуслышанным» и о которых «страна вспоминает раз в четыре года».

В прошлом году мы наблюдали, как на наших глазах разрушался хрупкий геополитический баланс, на достижение которого ушли многие десятилетия. Представьте, что в таком неожиданном кризисе отечественный спортсмен находится уже почти 10 лет. Для атлета с физическими ограничениями единственная возможность заработать на жизнь — это соревнования.

История «маленьких людей с большими победами» в скором времени станет мировым инфоповодом. В хаосе, охватившем мир спорта, роль обычной дипломатии необыкновенно возрастает. Наша цель не попасть в тенденцию, а ее образовать.
Гелесхан Батырханов
Режиссер

Производство фильма будет проходить совместно с екатеринбургской кинокомпанией Red Pepper Film. До конца сбора осталось 50 дней, всего требуется 500 тыс. рублей.

Минимальная сумма доната — 100 рублей. Желающим пожертвовать деньги также предлагаются настенный постер и цифровая копия фильма, а при желании их имя может появиться в титрах.

Дебютом Гелесхана Батырханова стала документальная лента «Флип», ставшая призером национальных и международных фестивальных премий. ТАСС называл «Флип» одним из интереснейших документальных фильмов 2020 года.

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