Вышел трейлер детективной комедии «Афтепати» от Криса Миллера и Фила Лорда

В сети появился трейлер детективной комедии о загадочном убийстве «Афтепати». Посмотреть его можно на ютьюб-канале Apple TV.

По сюжету встреча выпускников резко обрывается трагическим известием — в ходе вечеринки произошло убийство. Зритель будет видеть ход расследования глазами разных участников мероприятия.

Всего в шоу будет восемь эпизодов, в каждом из которых разные выпускники будут по-своему пересказывать события злополучной ночи. Создатели обещают, что это будет восемь уникальных визуальных форматов и жанров, которые соответствуют личностям рассказчиков.