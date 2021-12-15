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Вышел трейлер детективной комедии «Афтепати» от Криса Миллера и Фила Лорда

Виктория Шанина
Сегодня в 14:45

В сети появился трейлер детективной комедии о загадочном убийстве «Афтепати». Посмотреть его можно на ютьюб-канале Apple TV.

По сюжету встреча выпускников резко обрывается трагическим известием — в ходе вечеринки произошло убийство. Зритель будет видеть ход расследования глазами разных участников мероприятия.

Всего в шоу будет восемь эпизодов, в каждом из которых разные выпускники будут по-своему пересказывать события злополучной ночи. Создатели обещают, что это будет восемь уникальных визуальных форматов и жанров, которые соответствуют личностям рассказчиков.

Сериал сняли Крис Миллер и Фил Лорд — американский дуэт кинопроизводства. Вместе они работали над рядом популярных картин, включая комедию «Мачо и ботан» и мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».

Главные роли в «Афтепати» сыграют Тиффани Хэддиш («Настоящие боссы»), Сэм Ричардсон («Война будущего»), Зои Чао («Личная жизнь»), Джейми Деметриу («Круэлла») и Дейв Франко («Иллюзия обмана»).

Первые три эпизода дебютируют 28 января на стриминговой платформе Apple TV+.

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