Delivery Club доставил девушке оливье от ее мамы. Она рассказала, что не попадет домой на праздники

Пользовательница твиттера с ником @lyasheva (настоящее имя — Юлия Ляшева) рассказала, что скучает по оливье своей мамы, но не сможет приехать домой на Новый год. Ее пост увидели работники Delivery Club и доставили салат из другого города.
Все началось 7 декабря — девушка опубликовала твит со скриншотом переписки с мамой, которая отправила ей фото оливье. Вот что на это ответили в службе доставки:
Delivery Club предложил Юлии написать адрес ее мамы в личные сообщения и предупредить о том, что приедет курьер. В итоге новогоднее чудо действительно случилось.
Твит набрал 3300 лайков, хотя у Юлии всего 147 подписчиков. Пользователи в комментариях теперь намекают доставщикам, что тоже живут далеко от родителей.
Delivery Club провели удачную промокампанию — юзеры заявляют, что отныне не будут заказывать продукты у конкурирующей «Яндекс.Еды».