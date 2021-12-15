Delivery Club доставил девушке оливье от ее мамы. Она рассказала, что не попадет домой на праздники

Пользовательница твиттера с ником @lyasheva (настоящее имя — Юлия Ляшева) рассказала, что скучает по оливье своей мамы, но не сможет приехать домой на Новый год. Ее пост увидели работники Delivery Club и доставили салат из другого города.

Все началось 7 декабря — девушка опубликовала твит со скриншотом переписки с мамой, которая отправила ей фото оливье. Вот что на это ответили в службе доставки: