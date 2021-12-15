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СМИ: Google отправит непривитых работников в неоплачиваемый отпуск, а после него может и уволить

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:31

Google разослал своим сотрудникам письма с предупреждением, что людей без прививки от COVID-19 компания будет отправлять в неоплачиваемый отпуск. Если работник так и не вакцинируется, его уволят. Об этом передает CNBC.

По данным журналистов, сотрудников обязали привиться и загрузить подтверждающие документы в систему до 3 декабря. После этого Google начнет связываться с сотрудниками, которые не проинформировали руководство или не привились, и выяснять причину — это продлится до 18 января.

Требование вакцинироваться не относится к работникам, которые предоставят медицинские противопоказания, и тем, чьи религиозные убеждения противоречат процедуре.

Тех, кто отказался от вакцинации безосновательно, Google отправит в неоплачиваемый отпуск на 30 дней, после этого — до полугода. В конце концов их ждет увольнение.

Распоряжение касается в том числе тех, кто работает удаленно. В следующем году администрация Google хочет, чтобы работники приходили в офис как минимум три дня в неделю, постепенно возвращаясь в офлайн-формат.

«Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь медотвод», — заявили в компании, добавив, что «регулярное ПЦР-тестирование не является действенной альтернативой вакцинации».

В ответ сотни сотрудников подписали и распространили манифест против обязательной вакцинации в Google.

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