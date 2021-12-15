RT подал в суд на авторов мерча «иноагент» в поддержку «Медузы»*

Медиахолдинг RT подал иск к московскому магазину Feelosophy Store. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на карточку дела в системе «Электронное правосудие».

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы. Истцом указано АНО «ТВ-Новости», ответчиком — основатель Feelosophy Store Григорий Сарибекян.

АНО «ТВ-Новости» требует от Сарибекяна выплатить 500 тыс. рублей. Другие детали иска в карточке дела на раскрываются.

Как отмечает издание, ранее Feelosophy Store выпустил футболки со словом «иноагент» в поддержку «Медузы». В ноябре RT потребовал от магазина выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей – оказалось, что холдинг подал заявку на регистрацию словосочетания «иностранный агент» как товарного знака.

В 2018 году RT открыл онлайн-магазин, в котором продавал свой мерч, в том числе футболки «иностранный агент». В 2020-м холдинг получил интеллектуальные права на словосочетание, а в мае 2021-го подал заявку на регистрацию товарного знака «иноагент». По информации «Медузы», в ноябре заявка еще не была одобрена.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.