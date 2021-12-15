Участникам Олимпиады в Пекине разрешат пользоваться заблокированными в стране Instagram и Twitter

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине разблокирует для участников соревнований доступ к запрещенным в Китае соцсетям. В их числе — Instagram и Twitter, пишет ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах», — говорится в заявлении МОК.

Зайти в соцсети можно будет в любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу с помощью сим-карт, предоставленных оргкомитетом, в соответствии с тарифным планом. Выйти в интернет с помощью бесплатного вайфая разрешат в Олимпийских деревнях, местах проведения игр и отелях.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2021 года.

На территории КНР заблокирован доступ к наиболее популярным соцсетям и мессенджерам, включая Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram. Также к запрещенным ресурсам отнесена поисковая система Google.