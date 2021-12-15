На блогера Литвина составили протокол о нарушении ПДД. Он проехался по торговому центру на машине

Прокуратура Московской области организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором блогер катается на машине по торговому центру в Одинцово. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В ходе проверки <…> будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика», — сообщила прокуратура.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУМВД, речь идет о блогере Михаиле Литвине. На него составили административный протокол за езду без прав.

Вечером 14 декабря Литвин опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором показал, как он ездит на красном BMW внутри торгового центра. Видео посмотрели уже более трех миллионов раз.

«Права не вернули, выкручиваемся, половину ТЦ под себя арендовал», — говорит блогер.

Михаил Литвин был лишен водительских прав в мае. Экзамен на их возвращение он не сдавал.