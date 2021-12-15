Премьеру «Форсаж-10» перенесли на месяц. Его прежнее место занял безымянный проект от DreamWorks

Предпоследняя часть франшизы «Форсаж» выйдет на один месяц позже. Вместо 7 апреля 2023 года, как заявлялось ранее, фильм выйдет 7 мая.

По данным Variety, вместо «Форсажа-10» в релизное окно поставили безымянный фильм от студии DreamWorks. Подробностей о проекте пока нет, но Universal обещает, что создатели «Шрека» сделают из этого событие.

В режиссерское кресло десятого «Форсажа» вернется режиссер Джастин Лин, снявший до этого четыре фильма. Помимо Вина Дизеля к своим ролям вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сун Кан, Лудакрис и Джордана Брюстер, а также может появиться Джейсон Стэтем. Дуэйн Джонсон от участия отказался.

Одиннадцатый фильм должен стать заключительным для франшизы. Вероятно, десятая и одиннадцатая части будут объединены единым сюжетом, который поставит точку в истории протагониста Доминика Торетто. Но Universal планирует и дальше выпускать спин-оффы, такие как «Хоббс и Шоу», или анимационные сериалы для Netflix.

«Форсаж-9» вышел в прошлом году и собрал более 726 млн долларов, став рекордсменом постпандемийного проката, пока не вышел «Не время умирать» в ноябре.

За свою 20-летнюю историю франшиза принесла Universal 5,7 млрд долларов, что сделало ее самой прибыльной в истории студии. Серия фильмов «Парк Юрского периода», находящаяся на втором месте, помогла заработать чуть более 5 млрд долларов.