Роскомнадзор сможет получать от операторов данные о сообщениях и звонках абонентов без решения суда

Минцифры изменило порядок передачи данных мобильных абонентов операторами. Это один из шагов по борьбе с «серыми» SIM-картами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.

Согласно новому варианту закона, Роскомнадзор сможет запрашивать информацию о сообщениях абонентов, их звонках и выходе в интернет. Регулятор сможет получать данные об объеме услуг и времени их оказания без соответствующего решения суда.

По закону все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации на «Госуслугах» до 1 декабря.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что операторам придется предоставлять большие объемы данных. Однако в проекте нет расчета возможной нагрузки на операторов, что «не позволяет дать объективную оценку затрат».

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова отметила, что не очень понятно, зачем Роскомнадзору получать данные об объеме трафика. «Для реализации целей закона эти сведения не будут полезны, при этом передача подобной информации должна осуществляться только по решению суда, поскольку относится к тайне связи», — сказала она.