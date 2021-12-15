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Мальта стала первой европейской страной, одобрившей каннабис для личного использования

Виктория Шанина
Сегодня в 9:53

Власти Мальты проголосовали за закон, разрешающий выращивать, покупать и хранить каннабис для личного использования в рекреационных целях. Делать это можно будет в ограниченных количествах, пишет Reuters.

Голосование в парламенте прошло вечером 14 декабря. За закон проголосовали 26 депутатов, 27 выступили против.

Жителям Мальты разрешат владеть до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений. Курение каннабиса в общественных местах по-прежнему запрещено. Для тех, кого поймают на его потреблении в присутствии несовершеннолетнего, предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 евро (примерно от 25 000 до 41 000 рублей).

Как отмечает Sunday Times of Malta, любой человек, которого обвиняли в хранении каннабиса, сможет подать заявление, чтобы с него сняли судимость.

В течение нескольких дней документ должен утвердить президент Мальты Джорджа Велла. Правоцентристская оппозиция, медицинские ассоциации и церкви жестко критикуют закон и призывают президента не подписывать его.

Reuters отмечает, что Мальта стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей каннабис для личного использования. О планах создать регулируемый рынок марихуаны в октябре также заявляли власти Люксембурга, однако парламент страны пока не принял соответствующий закон.

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