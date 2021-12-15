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WhatsApp позволил пользователям прослушивать голосовые сообщения до отправки

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:06

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция: теперь пользователи могут прослушивать записанные голосовые сообщения перед тем, как их отправить. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт мессенджера.

Новость проиллюстрировали анимационным роликом, который показывает, каких неловких аудиозаписей и ситуаций позволит избежать разработка. Например, с помощью нововведения можно оценить связность мысли или удалить оговорки.

«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете прослушать ваши голосовые сообщения прежде, чем отправить», — написали представители мессенджера.

В комментариях к публикации пользователи WhatsApp оставили пожелания для следующих нововведений, которые, по их мнению, необходимы. Подписчики в частности попросили скрыть статус «Онлайн» и показывать его по желанию.

Также они напомнили, как неудобно записывать видео в мессенджере: кнопку съемки необходимо удерживать в течение всей съемки. Среди других пожеланий — улучшение качества фото, невидимое для собеседника удаление сообщений и добавление анимированных стикеров.

Некоторых людей удивила функция предварительного прослушивания голосовых сообщений. «Вы не можете просто запомнить, что вы сказали две минуты назад?» — спросил мужчина в одном из комментариев.

Другие пользователи же обрадовались новой возможности. Впрочем, были и те, кто отметил, что аудиосообщения было бы неплохо редактировать, а не просто удалять, если с ними что‑то не так.

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