Мишель Йео путешествует по мультивселенной в трейлере фильма «Все повсюду разом»

В сети появился трейлер фильма «Everything Everywhere All at Once», главную роль в котором исполнила Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Завтра не умрет никогда»). Он появился на ютьюб-канале A24.

Ролик показал кадры из предстоящей картины, которая выйдет на экраны 25 марта 2022 года. Она расскажет о китайской иммигрантке по имени Эвелин Ванг, способной проникать в разные версии мультивселенной.