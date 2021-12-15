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Мишель Йео путешествует по мультивселенной в трейлере фильма «Все повсюду разом»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:22

В сети появился трейлер фильма «Everything Everywhere All at Once», главную роль в котором исполнила Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Завтра не умрет никогда»). Он появился на ютьюб-канале A24.

Ролик показал кадры из предстоящей картины, которая выйдет на экраны 25 марта 2022 года. Она расскажет о китайской иммигрантке по имени Эвелин Ванг, способной проникать в разные версии мультивселенной.

Однажды Эвелин находит ее же собственный муж из другого измерения. Он утверждает, что женщина должна помочь в борьбе с неким злом. Для этого ей нужно будет использовать память, чувства и навыки тысяч своих версий в разных мирах.

Судя по трейлеру, Эвелин решается на путешествие по мультивселенной, опасное, интересное и совершенно уникальное. Параллельно она пытается сохранить взаимоотношения со своими близкими. «Из всех мест, где я могла бы быть, я хочу быть здесь с тобой», — говорит она дочери.

Помимо Йео, в фильме снялись Джейми Ли Кертис, Джеймс Хонг, Стефани Хсу, Джонатан Ке Кван, Энди Ли, Брайан Ли, Дженни Слейт и Гарри Шам-младний. Режиссерами и сценаристами проекта выступили Дэниел Кван и Дэниел Шейнерт, известные как дуэт Daniels («Человек — швейцарский нож»).

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