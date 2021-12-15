В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании более 20 самолетов

Московский аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности в связи с поступившим сообщении о предполагаемом минировании более 20 самолетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, на электронную почту аэропорта пришло анонимное письмо с информацией о минировании 21 воздушного судна. После этого территорию аэропорта начали проверять сотрудники полиции и кинологи.

В данный момент эвакуация Шереметьево не проводится, аэропорт работает в привычном режиме. Известно о задержке одного рейса: самолет до Еревана вылетит на три часа позже запланированного. Отменен еще один полет — на Кубу.

1 декабря сообщения о минировании также поступили в аэропорт Челябинска. Неизвестный заявил в электронном письме, что заминирована взлетно-посадочная полоса. Эта информация не подтвердилась.

Однако в тот же день в аэропорту Челябинска произошел другой инцидент: самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20-25 м. Это случилось, вероятно, из‑за погодных условий в районе аэропорта. Возбуждено уголовное дело.