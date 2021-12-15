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Baza: основной свидетель по делу Хованского несколько раз менял показания

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:42

Основной свидетель обвинения по делу Юрия Хованского — блогер Андрей Нифедов — несколько раз менял показания и путался в них. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на материалы дела.

По информации Baza, Нифедов давал показания по меньшей мере четыре раза — 8 июня, 9 июня, 1 сентября и 6 сентября. На первой встрече со следователями, как утверждает телеграм-канал, он заявил, что Хованский исполнил песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в 2018 году в стриме в соцсети «ВКонтакте» и «публичной призывал» зрителей к совершению терактов.

На следующий день Нифедов якобы вспомнил, что Хованский исполнял эту же песню и 2013 году, причем и во «ВКонтакте», и в конференции по «Скайпу». Блогер признался, что был «шокирован чрезмерностью недопустимости строк» и записал выступление на диктофон, пишет Baza.

Далее Нифедов опубликовал запись в соцсети, но вскоре удалил. Baza утверждает, что Нифедов объяснил это действие просьбой Хованского, которым заинтересовались правоохранители.

В сентябре свидетель, по сведениям Baza, сказал, что он тоже однажды исполнял песню о «Норд-Осте» под гитару на камеру. Более того, он нашел этот трек в исполнении Хованского еще в 2012 году и добавил его на свою страницу, посчитав смешным. Позднее, как сообщил телеграм-канал, Нифедов удалил запись, побоявшись оскорбить жертв терактов.

На четвертом допросе блогер окончательно отказался от своих показаний о том, что Хованский исполнял песню еще в начале 2010-х годов. Нифедов подтвердил, что Хованский исполнил трек во время конференции в «Скайпе» в августе 2018 года.

«Следователь отдельно спросил, точно ли это было в 2018-м, а не в период с 2012 по 2014 годы, как утверждает Юрий. На это Нифедов ответил утвердительно, назвав слова Хованского о времени исполнения песни „абсолютной неправдой“ — ведь Андрей якобы слушал ее на своей даче, куда он переехал не раньше 2016-го», — написала Baza.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «Норд-Ост — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили».

Сам блогер говорит, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он утверждает, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Юрий Хованский уже более пяти месяцев находится в петербургском СИЗО «Кресты», суд неоднократно продлевал ему арест, в последний раз — до 8 января 2022 года. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Недавно в СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

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