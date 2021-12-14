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Ванесса Кирби теряет память посреди Нью-Йорка в трейлере «Итальянских исследований»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:17

В сети появился трейлер драмы «Итальянские исследования», главную роль в которой исполнила звезда сериала «Корона» — британская актриса Ванесса Кирби. Фильм снял режиссер Адам Леон, известный по комедиям «Гони бабки. Лето в Нью-Йорке» и «Бродяги».

Новая работа кинематографиста выйдет на экраны 14 января. Картина расскажет о женщине по имени Алина Рейнольдс, которая обнаруживает себя посреди Нью-Йорка и не может вспомнить, кто она.

В трейлере девушка растерянно бродит по городу, попутно находя некогда знакомых, но теперь совершенно чужих ей людей. Она выясняет, что известна как писательница, выпустившая книгу о подростках под названием «Итальянские исследования».

На своем пути Алина встречает харизматичного тинейджера, которого в фильме играет Саймон Брикнер. Она доверяется ему и следует за ним по городу. «Думаю, ты совершенно очевидным образом особенная. Ты ведь пошла со мной, никто бы так не сделал», — говорит ее спутник.

Впервые картина была показана на кинофестивале «Трайбека» летом. Лента снята компанией Magnolia Pictures при участии оператора Бретта Юткевича и композитора Николаса Брителла. В актерский состав входят Анника Валстен, Майя Хоук, Аннабель Хоффман и Фред Хечингер.

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