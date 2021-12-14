В Петербурге семью не поставили в очередь на жилье. Их ребенка сочли «намеренным ухудшением» условий

В Петербурге районная администрация отказала семье в постановке на учет как нуждающейся в жилье. Причиной стало рождение второго ребенка, которое чиновники назвали «намеренным ухудшением жилищных условий». Об этом сообщил сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Омбудсмен вмешался в ситуацию, следом за этим прокуратура вынесла протест — и теперь решение городских властей семья оспорит в суде. Супруги, а также их двое детей в данный момент проживают в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров.

Согласно действующим нормам, на каждого человека должны приходиться не менее 9 квадратных метров жилой площади. Соответственно, семья действительно имеет право претендовать на улучшение жилищных условий.

«Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребенка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации, видимо, расценили их действия именно так», — говорится сообщении омбудсмена.