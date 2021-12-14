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В Москве продлят до года действие QR-кодов для переболевших

Семён Гудошников
Сегодня в 21:14

С 20 декабря срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим ковидом, продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом в своем блоге заявил мэр города Сергей Собянин.

Новые QR-коды будут оформляться сразу на год. В последний день действия шестимесячных электронных сертификатов автоматически будут выдаваться новые — на те же 12 месяцев со дня выздоровления.

Срок действия QR-кодов, оформленных по отрицательному ПЦР-тесту, напротив, сократится с 3 до 2 дней. Коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и раньше, будут действительны год.

Собянин заявил, что ситуация с ковидом в Москве продолжает быть стабильной. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 7%, число госпитализаций — на 6%. Первый компонент вакцины получили более 5,8 млн москвичей.

В России суточная заболеваемость COVID-19 постепенно снижается около месяца. Если в середине ноября выявляли по примерно 36 тыс. заражений, то последние трое суток — уже меньше 30 тыс.

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