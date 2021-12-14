Фестиваль «Выкса» запустит проект «Посольства Выксы». В нем примет участие Людмила Петрушевская

Создатели фестиваля «Выкса» проведут 16 декабря первое мероприятие в рамках проекта «Посольства Выксы» — концерт Людмилы Петрушевской в сопровождении джаз-бэнда Vyksa Jazz Matazz. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Вечер состоится в ДК «Рассвет», в нем примет участие также оркестр «Керосин». Кроме того, телеведущий Александр Гудков и солистка «СПБЧ» Женя Борзых прочтут со сцены страшные истории из новой книги писательницы «Черное пальто».

Концерт пройдет в формате кабаре. На нем прозвучат песни и истории в жанре нуар. В программе — стихи, рассказы, французские, немецкие, итальянские, английские, цыганские композиции, канкан, танго и рок-н-ролл, «Мурка», «Шанз элизе» и собственные сочинения Петрушевской.

«Все исполняемые произведения объединит мистика и необъяснимое — именно благодаря этим качествам The New Yorker назвал Петрушевскую „современным Эдгаром По“. <…> В России уже были писатели, которые пели, так что Людмила Стефановна продолжает эту давнюю традицию, исполняя самые смешные и печальные, вечные песни XX века», — сказали организаторы.

Ранее подобную кабаре-программу писательница и певица уже представляла в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне и Одессе.