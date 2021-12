Неограниченное число губернаторских сроков, небинарный Джеймс Бонд и другие новости дня

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий губернаторам переизбираться неограниченное число раз. Документ также запрещает главам субъектов именоваться президентами.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Компенсации получат и другие жертвы насилия — Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова.

Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием проверить предложение Александра Сокурова «отпустить» из России Кавказ на предмет возбуждения ненависти. Депутаты попросили Бастрыкина взять дело под личный контроль.

Белорусский суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к насилию в отношении власти и подготовке массовых беспорядков.

А теперь о коронавирусе. В России — 28 343 новых случая ковида (больше всего в Петербурге), отечественные специалисты создали версию «Спутника V» под «Омикрон»-вариант коронавируса и тест-систему для его выявления.

Владимир Путин высказался против введения ограничений с QR-кодами под Новый год. Впрочем, правительство хотело их ввести по всей стране с 1 февраля, а законопроект о QR-кодах на транспорте уже сняли с рассмотрения в Госдуме.

В Южном Судане как минимум 89 человек умерли от неизвестной болезни. ВОЗ направила на место группу экстренного реагирования.

The Insider* оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Другие журналисты из списка Минюста — Петр Верзилов* и Сергей Смирнов* — подали в суд с требованием лишить их иноагентского статуса.

Apple выпустила обновление iOS 15.2. Оно позволяет выбирать наследников своих персональных данных, запрашивать отчеты о конфиденциальности и размывать непристойные фото на телефонах детей.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера новой части «Человека-паука» под названием «Нет пути домой». А мы собрали самые интересные англоязычные рецензии, которые уже успели выйти.

Джеймса Бонда в следующем фильме может сыграть небинарный актер. В этом случае и сам агент 007 может стать небинарным.

На Apple TV выйдет первый российский сериал — «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной. На стриминге он появится весной 2022 года.

Снуп Догг и 50 Cent вместе поработают над сериалом «A Moment in Time: Murder Was the Case». В основе сюжета — реальная история из жизни Догга о том, как его обвинили в убийстве.

* The Insider, Петр Верзилов и Сергей Смирнов включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.