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Вышел тизер комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В ней Николас Кейдж играет себя

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

В сети появился тизер комедийного фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж. Видео опубликовали на ютьюб-канале Lionsgate Movies.

Николас Кейдж в ленте предстает в роли самого себя. В ролике он отдыхает в сауне вместе с Нилом Патриком Харрисом и обсуждает огромный долг, который Кейджу придется выплатить. Чтобы сделать это, актер отправится на день рождения к своему фанату за 1 млн долларов.

Кинозвезда узнает об опасной деятельности поклонника и к тому же знакомится с агентом ЦРУ, которая просит актера помочь в расследовании и задержании преступника. И Кейджу приходится согласиться.

В картине Кейдж сыграл две версии себя: молодого и зрелого. Помимо него и Харриса в «Невыносимой тяжести огромного таланта» снялись Педро Паскаль («Мандалорец», «Игра престолов») и Тиффани Хэддиш («Адская кухня», «Гламурные боссы»).

Среди других актеров — Лили Шин, Шэрон Хорган, Айк Баринхольц, Алессандра Мастронарди и Джейкоб Скипио. Посмотреть на них в кинотеатрах можно будет с 22 апреля 2022 года. Режиссер фильма — Том Гормикан («Этот неловкий момент»).

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