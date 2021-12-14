Вышел тизер комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В ней Николас Кейдж играет себя

Николас Кейдж в ленте предстает в роли самого себя. В ролике он отдыхает в сауне вместе с Нилом Патриком Харрисом и обсуждает огромный долг, который Кейджу придется выплатить. Чтобы сделать это, актер отправится на день рождения к своему фанату за 1 млн долларов.

В сети появился тизер комедийного фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж . Видео опубликовали на ютьюб-канале Lionsgate Movies.

Кинозвезда узнает об опасной деятельности поклонника и к тому же знакомится с агентом ЦРУ, которая просит актера помочь в расследовании и задержании преступника. И Кейджу приходится согласиться.

В картине Кейдж сыграл две версии себя: молодого и зрелого. Помимо него и Харриса в «Невыносимой тяжести огромного таланта» снялись Педро Паскаль («Мандалорец», «Игра престолов») и Тиффани Хэддиш («Адская кухня», «Гламурные боссы»).

Среди других актеров — Лили Шин, Шэрон Хорган, Айк Баринхольц, Алессандра Мастронарди и Джейкоб Скипио. Посмотреть на них в кинотеатрах можно будет с 22 апреля 2022 года. Режиссер фильма — Том Гормикан («Этот неловкий момент»).