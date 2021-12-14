Ученые: после выхода трека Logic с телефоном психологической помощи доля самоубийств упала на 5,5%

28 апреля 2017 года американский хип-хоп исполнитель Logic выпустил композицию «1–800–273–8255». Ее название — номер национальной линии США по предотвращению самоубийств. Повествование в треке строится вокруг звонка на линию помощи: набравший номер заявляет, что больше не хочет жить. В видео на композицию, вышедшем четырьмя месяцами позже, показан молодой афроамериканец — он сталкивается с травлей со стороны сверстников из‑за своей гомосексуальности. Герой готовится к самоубийству, но звонок на 1-800-273-8255 меняет его решение и обозначает путь к преодолению кризиса.

Группа австрийских ученых под руководством Томаса Нидеркротенталера, доцента кафедры исследований суицидального поведения Медицинского университета Вены, установила, что за релизом последовало снижение количества самоубийств, а также рост востребованости самой линии поддержки. «Афиша Daily» выбрала главное из исследования. Ученые сообщают, что исполнение трека на церемонии MTV VMA увидели 5,4 млн человек. Композиция вошла в первую десятку рейтинга Billboard Hot 100 и продержалась там несколько недель. В сентябре она занимала третью строчку чарта. В январе 2018 году Logic исполнил песню на церемонии «Грэмми». «СМИ окрестили композицию „гимном предотвращению суицида“», — указано в материале. Релиз трека, его исполнение на VMA и «Грэмми» вызвали наиболее активную реакцию публики, пишут исследователи, основываясь на анализе данных Twitter. На графике эти моменты обозначены резкими вспышками роста.

Согласно информации, которую ученым предоставила национальная линия по предотвращению самоубийств, за 34 дня, когда к песне был замечен наибольший интерес, на номер 1–800–273–8255 поступило на 9915 звонков больше, чем ожидалось, — рост составил 6,9%. Количество самоубийств за то же время сократилось на 245 или 5,5% от ожидаемого уровня. Ученые изучают так называемый эффект Папагено, когда сообщения различных медиа влияют на отказ от суицида. Птицелов Папагено, герой «Волшебной флейты» Моцарта, размышляет о самоубийстве, потеряв возлюбленную Папагену. Однако три мальчика напоминают ему о магических колокольчиках, которые способны помочь ее вернуть.

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