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Петербургский клуб Blank может закрыться из‑за долгов. Команда запустила краудфандинг-кампанию 18:39
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Петербургский клуб Blank может закрыться из‑за долгов. Команда запустила краудфандинг-кампанию

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:39

Петербургский клуб Blank может закрыться из‑за долгов перед арендодателем, которые появились в последние два года из‑за пандемии. Об этом сообщил телеграм-канал ИМИ.

Чтобы сохранить заведение, его команда запустила краудфандинговую кампанию «Save Blank». В ходе нее владельцы клуба рассчитывают собрать 2,9 млн рублей. Уже удалось получить 495 тыс. рублей — это 17% от необходимой суммы.

«В апреле Blank исполнится 4 года. Почти половину этого времени мы боремся за жизнь, цепляясь за каждую легитимную возможность вести деятельность в условиях пандемии. Придумываем новые способы и форматы и работы, но тщетно — действующие ограничительные меры исключают выход на прежний режим самоокупаемости», — рассказали представители клуба.

По их словам, Blank находится «в одном шаге от закрытия», поскольку «аргументы и действия направленные на погашения долга перед арендодателем в перспективе, не находят понимания».

Донатеры, которые поддержат заведение, получат в качестве подарков постеры Blank, билеты на одно из событий клуба, цифровые релизы, стикерпаки, мерч, скидочные карты, виниловые пластинки, курсы диджеинга. Самые щедрые смогут пожизненно посещать Blank бесплатно.

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