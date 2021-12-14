перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Петербургский клуб Blank может закрыться из‑за долгов. Команда запустила краудфандинг-кампанию 18:39
«Незаслуженно серьезная» или «патологически приятная»? Критики — о новой части «Человека-паука» 18:32
SonyPictures/YouTube
В постах «ВКонтакте» с описанием сюжета нового «Человека-паука» появится пометка о спойлерах 17:53
Владимир Путин выступил против введения QR-кодов под Новый год 17:35
Снуп Догг разработает драматический сериал о своем обвинении в убийстве. Ему поможет 50 Cent 17:06
Госдума разрешила губернаторам переизбираться неограниченное количество раз 17:00
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру после предложения Сокурова «отпустить» Кавказ из России 16:48
В Южном Судане 89 человек скончались от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренные исследования 16:20
Mos.ru
Центр Гамалеи создал версию «Спутника V» под «Омикрон»-штамм 16:13
Суд в Челябинске отменил решение о блокировке паблика «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» 15:58
Депутат «Единой России» призвал губернатора Петербурга ввести мораторий на установку сотовых вышек 15:54
Петр Верзилов* и Сергей Смирнов* подали в суд с требованием исключить их из реестра иноагентов 15:33
Instagram прогнозирует социальные тренды на 2022-й. Что будет интересовать Gen Z? 15:15
kel_foto/Unsplash
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки 15:12
Лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии 14:39
В Москве открыли сбор средств на корм кошкам и собакам, оставшимся без хозяев 14:33
Вышел рождественский трек в исполнении Саммер из «Рика и Морти» 14:32
Sotheby’s выставил на аукцион памятник Джорджу Флойду 14:24
«Расстанный проезд, 3»/YouTube
Новогодний досуг на кладбище в новом ролике проекта «Невыносимое выносимо» 13:49
Ученые создали спальный мешок, защищающий зрение астронавтов в космосе 13:28
Отключить рекламу

В постах «ВКонтакте» с описанием сюжета нового «Человека-паука» появится пометка о спойлерах

Виктория Шанина
Сегодня в 17:53

«ВКонтакте» ввела ограничения для постов с описанием сюжета фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

У каждой публикации по теме появится предупреждение о том, что возможны спойлеры. Кроме того, основная часть текста будет скрыта. Функция работает как в приложении, так и в десктоп-версии платформы.

Премьера нового «Человека-паука» в российских кинотеатрах состоится уже 15 декабря.

По сюжету личность Питера Паркера становится известна всем, и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу, а тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь им нужно спасать весь мир от апокалипсиса.

Стрэндж знакомит Паркера с мультивселенной, в которой, по слухам, должны появиться Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, но в трейлере их не видно. Недавно Гарфилд перестал публично отрицать свое участие в картине.

24 августа вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Отто Октавиуса, также известного как Доктор Осьминог. 8 ноября Sony опубликовала постер с Зеленым Гоблином на глайдере. Изображение также намекнуло на появление в фильме Электро из «Нового Человека-паука-2» и Песочного человека из «Человека-паука-3».

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, снявший две предыдущие части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли («Возвращение домой», «Вдали от дома»). Также в ролях Зендая, Бенедикт Камбербатч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мюзикл
Вестсайдская история
Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Джон Уоттс
Том Холланд
Бенедикт Камбербатч
Джон Фавро
Мариса Томей
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить