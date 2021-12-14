Владимир Путин выступил против введения QR-кодов под Новый год

Президент России Владимир Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год. Свою позицию он высказал на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и главы Минтранса Виталия Савельева о решении снять законопроект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения, Путин заявил: «Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей».

В ноябре правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Первый предполагает их проверку при посещении общественных мест и массовых мероприятий, второй — на междугороднем транспорте. Ограничения собирались ввести 1 февраля.

Планы правительства вызывали волну недовольства среди россиян. С начала ноября в Тюмени, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Иркутске и некоторых других российских регионах прошли акции против введения QR-кодов.

13 ноября стало известно, что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что такое решение принято в результате диалога Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.