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Снуп Догг разработает драматический сериал о своем обвинении в убийстве. Ему поможет 50 Cent

Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

Снуп Догг и 50 Cent вместе поработают над драматическим сериалом «A Moment in Time: Murder was the Case» («Момент во времени: Убийство было делом»). Это проект для американского телеканала Starz, пишет Deadline.

Сюжет будет основан на реальной истории из жизни Келвина Бродуса-младшего (настоящее имя Снупа Догга). В 1993 году рэпера обвинили в убийстве Филиппа Вольдермариама, который был членом конкурирующей с Доггом банды. В итоге выяснилось, что виновен в преступлении телохранитель Снупа МакКинли Ли.

В период судебных разбирательств Снуп Догг выпустил альбом «Doggy Style». Сингл с пластинки «Murder was the Case» (так теперь называется сериал рэпера) стал одним из самых популярных в его карьере. Всего было продано более пяти миллионов копий альбома.

В первом сезоне сериала создатели обещают открыть завесу тайны и рассказать, с чем сталкивался Бродус-младший «перед камерами и за их пределами».

«Я рад наконец рассказать историю убийства, которое было делом. Это был ключевой момент в моей жизни и карьере, и я намеренно ждал, пока найду подходящего партнера, чтобы вывести это на экран. Теперь вы станете свидетелями силы уличных знаний», — сказал Снуп Догг.

50 Cent вместе со Снупом Доггом выступят исполнительными продюсерами сериала. На данный момент Starz ищет сценариста. Дата выхода «A Moment in Time: Murder was the Case» пока не раскрывается.

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