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Госдума разрешила губернаторам избираться неограниченное количество раз

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет главам регионов переизбираться на свой пост неограниченное число раз. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, количество губернаторских сроков будут определять законодательные собрания регионов. Количество сроков при этом в законопроекте не ограничено.

Документ также запрещает руководителям субъектов именоваться президентами и ограничивает срок полномочий губернаторов и региональных парламентов пятью годами. Среди других поправок — возможность президента досрочно снять с должности губернатора в связи с «утратой доверия» без объяснения причин и положение о том, что региональные законы не должны противоречить федеральным и Конституции России.

Депутаты объясняют необходимость закона принятыми поправками к Конституции, которые закрепляют принцип единства системы публичной власти. На сайте ГД говорится, что документ позволит согласованно функционировать органам власти регионов и местного самоуправления, взаимодействие между которыми обеспечивает президент.

Единственный субъект России, где глава региона именуется президентом, — Татарстан. Законопроект, который лишит его такого звания, в октябре 2021 года не поддержали в татарстанском парламенте.

Поправки к Конституции, принятые в июле 2020 года, позволяют Владимиру Путину избираться президентом на третий срок подряд. При этом такое исключение сделали только для действующих и бывших глав РФ (то есть для него и Дмитрия Медведева). Все остальные могут баллотироваться на эту должность лишь два раза — слово «подряд», которое позволило Путину пойти в президенты в третий раз после срока Медведева, из Конституции убрали.

В России запретили губернаторам избираться более двух сроков подряд в июне 2015 года.

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