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Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру после предложения Сокурова «отпустить» Кавказ из России

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Парламент Чечни обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову из‑за предложения члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), режиссера Александра Сокурова «отпустить» Кавказ из состава России. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте чеченского парламента.

Парламент также обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием взять это дело под контроль и принять в отношении Сокурова «меры прокурорского реагирования».

Документ подписал спикер парламента Магомед Даудов. В нем содержится просьба проверить слова режиссера по административной статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства (20.3.1 КоАП) и о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (20.3.2 КоАП).

«В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — отмечается в документе.

9 декабря во время онлайн-заседания СПЧ с президентом Владимиром Путиным Сокуров заявил о множестве проблем в стране и необходимости изменить ситуацию. В частности, он предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент вступил с ним в полемику об устройстве государства и судьбе России.

11 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что словам режиссера нужно дать «правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера» и назвал его «продажной мордой». В тот же день Сокуров сказал, что опасается уголовного преследования, но надеется, что «президент этого не допустит».

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